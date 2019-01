Olmedo vuelve a pedir castración para los violadores

Nacionales / Salta - El diputado salteño Alfredo Olmedo volvió a pedir la castración para aquellos que cometan delitos de abuso sexual y dijo que “al Congreso no le interesa el tema de los violadores”. Su primer proyecto de este tenor lo presentó en 2012.

Al recordar la sesión frustrada en 2017, que no reunió quórum para tratar un proyecto de su autoría que iba en esta línea, el legislador cuestionó que “la justicia no puede seguir sosteniendo a los violadores por encima de las víctimas”.

Entrevistado en el canal, Olmedo propuso que el violador “tenga cárcel perpetua, trabaje obligatoriamente en la cárcel, que pierda todos los bienes, que lo castren”. “Y los psicólogos me dicen ‘pero esa no es la solución’. Voy a respetar a los psicólogos, pero no hay nadie castrado, entonces no podemos saber si es la solución o no”, continuó.