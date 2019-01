Mira que está lejos Japón…

Siempre he pensado que, al descubrir un país nuevo, uno oscila entre la extrañeza y el reconocimiento mezclados: nos gusta sentir sorpresa y nos gusta también descubrir una cierta familiaridad en los territorios ignotos. Eso me pasa con Japón: perdiéndome en barrios tradicionales (Koenji, Shimokitazawa), me fascinan la escasa iluminación, las casitas bajas, los bares minúsculos con dueños que no ocultan su desdén cuando te aposentas en la barra, porque ocupas el lugar de los habituales; ese misterioso y oscuro espacio entre los edificios, que teóricamente sirve para paliar daños si hay un terremoto, pero que para mí está cargado de misterios y de fantasmas… Me encanta vagar por estos lugares, sin rumbo fijo, disfrutando de mi extrañeza, mientras experimento una cálida y prolongada sensación de: a través de los libros, las películas, los rostros, la danza y la comida, he construido en mi cabeza un país con retazos y aromas y sombras de todo ello, un país que reconozco y amo y me alimenta y que descubro y redescubro sin cesar con un placer infinito. Un país que sólo a mí me pertenece y que llevo en mi corazón como un talismán secreto que me protege del olvido y la indiferencia: mi Japón.