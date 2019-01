"Podríamos tener un presidente radical", dijo Ricardo

Nacionales - Ricardo Alfonsín volvió a reclamar elecciones internas dentro de Cambiemos y criticó a sus pares del radicalismo, al señalar que "tienen medio". El exdiputado nacional confió, además, que "Martín Lousteau le puede ganar a Macri" en una eventual compulsa.

Tras señalar en un posteo en su página de Facebook que la alianza "no tiene un candidato natural" en un desafío abierto a la figura del Presidente, que, todo parece indicar, iría por su reelección, Alfonsín brindó una entrevista en la que cuestionó el papel de la UCR dentro de la coalición gobernante.

El exlegislador criticó la "falta de un acuerdo programático" dentro de Cambiemos, y culpó a su partido por esa carencia. "Se autocolocó en esa posición. Nunca nadie le dijo 'ustedes no pueden opinar'. Probablemente el partido creyó que no señalar diferencias era lo mejor para el país", afirmó.

"Creo que Martín es un buen candidato para el partido. Me he sentido más acompañado por sus posiciones que por el radicalismo de mi propia provincia. Él manifiesta sus discrepancias y elabora propuestas para enfrentar problemas de manera diferente a lo que lo hace el PRO", dijo el ex diputado en referencia a una posible participación del economista en una interna, aunque aclaró que "no habló del tema" con el exembajador en EE.UU.