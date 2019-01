Los condicionantes para la reelección de Macri

¿Cómo puede entenderse esta aparente contradicción? Los motivos son múltiples, pero el principal está vinculado a la estructuración de la oposición. Una de las principales razones por las cuales Macri ganó en 2015 fue porque el peronismo se presentó dividido , con su fracción principal bajo el liderazgo de Cristina Kirchner . La principal razón por la que Macri puede ser reelegido este año es porque el peronismo sigue dividido y su sector más amplio continúa bajo el mando de la exmandataria. Frente a un peronismo unificado y que no se encontrase dominado políticamente por Fernández de Kirchner, el panorama electoral sería, muy posiblemente, mucho más desafiante para Cambiemos . Esta atomización de la oposición no implica que tanto el kirchnerismo como el Peronismo Federal no estén en condiciones de ganar la elección. Pueden, dependiendo de las circunstancias que se den en los próximos meses, triunfar a pesar de presentarse divididos, pero el hecho de que el Partido Justicialista no haya podido superar en estos años la etapa de liderazgo kirchnerista le abre a Cambiemos la posibilidad de mantenerse en el poder más allá de las condiciones económicas que dominan la actualidad.