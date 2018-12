Rezo laico por una república democrática y pluralista

Lo vuelvo a recordar en Semana Santa de 1987, más grande que nunca. El hombre que había desafiado a los “milicos” diciéndoles que esta vez no habría olvido, aunque tampoco odio, sino verdad y justicia, se enfrentaba a una corporación militar que se sentía todavía fuerte y que amenazaba la democracia alzándose en armas. Porque aquello de Rico, si no fue un golpe, fue un ensayo para el golpe. Pero ahí estaba Raúl, rodeado por la renovación peronista que él había alentado, por un puñado de ministros valientes, por miles de militantes en las calles dispuestos a todo, a los que él supo contener y cuidar: fue solo a Campo de Mayo a negociar. ¡Sí! a negociar, que no hay nada malo en ello cuando lo que se juega es sencillamente todo. A mí me pareció entonces significativo que en su discurso al pueblo se haya referido a los sediciosos como “héroes de Malvinas”.