Escotes de ayer, escotes de hoy

Algo similar está ocurriendo también en Televisión Española. Como en una paradigmática réplica de lo sucedido con Rocío Jurado en el 72, los responsables del Ente Público han dado a entender que la política de la casa con respecto a los escotes debe adaptarse a la «sensibilidad actual». Según ha recogido la prensa, la administradora única de Televisión Española, Rosa María Mateo, una confirmada feminista, desea hacer patente su búsqueda de la igualdad y del empoderamiento (cómo me carga este palabro, dicho sea de paso) de nosotras, las mujeres. Con este fin se tiene pensado alterar la imagen de los presentadores de la gala de fin de año, en especial el vestido de Anne Igartiburu y el tamaño de su escote. «Un gran escote –se ha dicho– no debe servir para que se ponga en cuestión la profesionalidad de la presentadora. Hay que demostrar que el trabajo de la señora Igartiburu está por encima de cualquier otro ámbito más superficial». Y yo me pregunto:¿Un vestido sexy la convierte a una en menos profesional? Personalmente sigo pensando que, entonces como ahora, mi cuerpo es mío y no necesito que nadie me diga cómo tengo que vestirme para ’empoderarme’. O, dicho en palabras de la Jurado: los únicos sostenes que me importan son los mentales.