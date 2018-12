En plena era Me Too, ¿Mary Poppins pueder ser considerada feminista?

A diferencia de otros personajes de la literatura infantil como Peter Pan o Alicia (Travers no creía en este concepto, pues para ella todos seguimos siendo niños hasta el final), Mary Poppins no se hizo famosa hasta que en 1964 fue llevada al cine por Walt Disney. A pesar de no ser estrictamente fiel a los libros, la película, dirigida por el británico Robert Stevenson (que, quizás no por casualidad, 20 años antes había llevado al cine la vida de otra peculiar institutriz: nada menos que Jane Eyre), mantuvo en gran medida el espíritu mágico y el poder liberador de la niñera.