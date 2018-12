Boca gallina, River campeón

Unos minutos antes, el técnico de Boca, un señor Barros Schelotto, no había sabido remplazar a su mejor jugador y goleador, que salió lesionado. Después del gol en contra su equipo no tuvo armas ni argumentos para recuperarse. Casi era mejor cuando parecía que no quería jugar, porque cuando lo intentó se vio que no sabía. El técnico de River, en cambio, dio entrada a un ocho chiquitito colombiano, Juan Quintero, por Ponzio, y rearmó el mediocampo y lo mejoró mucho, pero aún así no consiguió más goles: siguieron empatados.