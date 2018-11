Etiquetas en los huevos

En ésas estábamos, jugando como de costumbre al ahorcado, cuando el ex capitán y actual comandante de los milicos y evangelistas brasileños, Jair Messias Bolsonaro –el “Messias” parece joda, pero no– vino a toda carrera y en una ultraembestida nos arrojó al fondo del abismo de nuestras minúsculas, rutinarias, aburridas, absurdas peleas “ideológicas”.

Caemos sin dejar de insultarnos, de rapiñarnos, de especular con que podríamos aprovechar la confusión para obtener una victoria “pírrica” sobre el cuerpo muerto del enemigo. A propósito, cuenta la leyenda que el griego Pirro, después de ganarle otra batalla a los romanos a costa de perder miles de soldados, le dijo al que montaba el caballo de al lado: “Loco, otra victoria como ésta y nos volvemos solos a casa”.

¿Qué más? ¿Qué más esperar todavía, después de tanto tiempo de bancar, qué más a cambio de sobrellevar la vida así como queda para siempre si te toca nacer de la mitad para abajo, si no integrás una barra, una mafia, si no engrosás los músculos como pelotas para laburar de custodio o patovica, si no entrás de soldadito al ejército narco, si no salís de caño, si no te resignás a cagar en un pozo, a llenar la panza con lo que hay, a mendigar, a esperar una changa, a cartonear, a consumir, a beber, a olvidar, ¿qué más?