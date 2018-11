¿Es esto el fascismo?

Tal y como escribió Theodor Adorno en su, el dilema de quien se ve ante la necesidad de determinar el alcance efectivo de amenazas como esas es que no se pueden analizar de manera razonable y ponderada proposiciones que, al ser capaces de producir movimientos paranoicos, serán necesariamente escurridizas y expansivas, lo que acaba generando nuevas presunciones causales y culpabilizaciones. No se puede, sobre todo, confiar en que es posible saber cuáles serán exactamente los límites de una manifestación paranoica cualquiera, o cuáles los liminares que no serán rebasados. (Como sucede en la novelade David Foster Wallace, la pregunta en este caso también es: de acuerdo, soy paranoico, ¿pero cómo saber si estoy siendo suficientemente paranoico?) Si es verdad que solo tendremos certeza de la existencia de una base real para el recelo extremo en un momento posterior, no hay, al mismo tiempo, la opción de aguardar para descubrir si las bravuconerías eran nada más eso, o si algunas lo son y otras no. (¿Pero cuáles?)