Maestros en espejismos

Me han sorprendido ambos artículos, sobre todo el de Rahola, cuando se duele de que los violentos, con su actitud, regalaron al adversario «imágenes que justifican su relato». Relato. He aquí la palabra clave. No importan los hechos, tampoco el asedio a la libertad de más de la mitad de los catalanes que no se sienten independentistas, lo único que importa es la imagen que se proyecta, el espejismo que se crea y que poco y nada tiene que ver con la realidad.