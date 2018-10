La ministra Patricia Bullrich cuestionó al papa Francisco y a

Nacionales - En medio de la creciente tensión entre el Gobierno y la Iglesia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que "es hora de que la Argentina tenga un Estado laico" y cuestionó que el papa Francisco no haya "tenido la distancia necesaria con la política argentina".

Durante un reportaje que brindó el último martes al canal A24, la funcionaria dijo que la misa del sábado pasado en Luján a la que asistieron los Moyano y referentes del kircherismo no le ha hecho bien al Papa.

Consultada sobre si creía que Jorge Bergoglio había estado detrás de la organización de la celebración en Luján, la ministra respondió: "Después lo negaron, pero lo que me parece es que el Papa no ha tenido la distancia necesaria con la política argentina". Y añadió: "Tendría que haberla tenido y ser un poquito más abierto con nuestro gobierno".

Bullrich aseguró además que le "molesta mucho" la relación entre la Iglesia y la política. "No me gusta esta idea de quién es más amigo del Papa. Me molesta esto de jugar con quién va más veces a Roma. Por suerte no fui nunca. Tenemos que madurar como país", agregó.