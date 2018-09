Al igual que cada persona tiene los defectos de sus virtudes también todos tenemos las virtudes de nuestros defectos, y. Nietzsche, un tímido casi patológico que se escondía tras un enorme bigote tan tupido como grotesco, lo explicaba con una de sus frases más famosas: «Lo que no me mata me hace más fuerte». Darwin, por su parte, y como no podía ser de otro modo, le dio al asunto una interpretación antropológica. Según él, la timidez es un rasgo prehistórico que contribuye a la supervivencia de las especies. Los extrovertidos consiguen mejores presas y parejas, pero los introvertidos, al evitar los enfrentamientos, sobreviven más. Según los neurólogos, los tímidos tienen algunas áreas de sus cerebros que son diferentes. Por eso tienden a preferir la tranquilidad, la introspección, saben escuchar, tienen un pensamiento más analítico, se fijan más en los detalles. De ahí que personas reflexivas e inquisitivas como Kant o Einstein lo fueran, eso por no mencionar a todo un batallón de creadores, pintores, escritores, poetas… Pero no todo va a ser color de rosa en este rasgo de nuestro carácter. A los tímidos todo nos cuesta el doble. Una vez le preguntaron a Katharine Hepburn por qué no asistiría al homenaje que preparaba la ciudad de Nueva York para su noventa cumpleaños. «Les agradezco muchísimo –respondió–, pero me cuesta un esfuerzo terrible ser todo lo ingeniosa, inteligente y sensacional que ustedes creen que soy y a mi edad no me compensa».