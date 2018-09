Lo que me alarma más son los estereotipos de hijos que retratan, precisamente porque son demasiado reales. La familia Increíble tiene tres hijos, un bebé y luego un niño de unos siete años y una chica como de catorce. Estos dos últimos tratan a sus padres exactamente igual que los niños de carne y hueso.. Superniño tampoco lo trata mucho mejor por haberse olvidado de comprar sus cereales favoritos. Y mientras una y otro chillan, despotrican y le cierran la puerta en las narices, yo me pregunto en qué momento empezó todo y los padres –y madres– se convirtieron en los tontos de la familia. Y me alarma, pero no tanto porque como abuela cebolleta que soy me chirríe que los niños actuales sean tan increíblemente maleducados, sino porque pienso que los que saldrán perdiendo serán ellos. Donde las dan las toman y quien no tiene modelos cercanos a los que respetar y admirar tiene también todas las papeletas para que no lo respeten en el futuro.