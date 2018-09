GUIDO SANDLERIS REEMPLAZA A LUIS CAPUTO EN EL BANCO CENTRAL

Nacionales - El economista Guido Sandleris será el nuevo presidente del Banco Central, en reemplazo de Luis Caputo, quien este martes presentó su renuncia. Como vicepresidente de la entidad monetaria continuará Gustavo Enrique Cañonero.

El nuevo banquero central llega a la entidad monetaria desde el Ministerio de Hacienda, en donde, como secretario de Política Económica, se había convertido este año en el número dos del ministro Nicolás Dujovne.

Se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía. Entre otros temas, sus estudios analizan el efecto de las crisis financieras y los costos de los defaults soberanos. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros.