¿Funciona prohibir el tabaco?

No es fácil aceptar que la coerción sirve. Queremos creer que no: que las prohibiciones producen, al contrario, más apetencia por lo que se prohibe. Y, sin embargo, el caso del tabaco nos complica.

Yo imaginé que no funcionaría: que la prohibición despertaría las ganas de hacer lo prohibido, alguna rebeldía; no fue así –y me duele aceptarlo. No fumo, pero me inquieta que prohibir funcione. En España, sin ir más lejos, el año pasado se vendió la mitad de cigarrillos que una década antes: 2.200 millones en lugar de 4.500. Cada vez que termino de cenar en un restorán –o en una casa– con un grupo de amigos que hace unos años habría sacado su tabaco, me sorprendo porque ya –casi– nadie lo hace. Y lo mismo pasa en oficinas y redacciones y clases y bares; tanta gente se ha olvidado de algo que, hace unos años, parecía ineludible. Ahora, gracias a eso, los que se envenenan son otros: ahora fuman los chinos y los pobres. Todo un triunfo de la salud, del bien, del cuidado de nosotros mismos.