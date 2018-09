Con baterías cargadas no hay terror

El truco es obvio, pero esa obviedad no lo hace menos efectivo: el protagonista debe estar aislado, no debe poder pedir ayuda a nadie. El aislamiento se vuelve entonces una necesidad del género.

El asunto es que hoy, en una época de hiperconexión y “teléfonos inteligentes” (qué eufemismo extraordinario: no hay nada más idiota que un teléfono) es difícil estar aislado de verdad. Siempre se encuentra el modo de comunicar con precisión la propia posición, o hacer saber a los demás que se está viviendo o a punto de vivir una situación de peligro. Sobran ejemplos: situaciones terroríficas se vuelven menos terroríficas gracias a esa falta de aislamiento. Algo así explica Tasha Robinson en su artículo Modern horror films are finding their scares in dead phone batteries, publicado en The Verge, donde, como su título indica, asegura que las películas de terror modernas encuentran el miedo en las baterías descargadas de los teléfonos, único modo de quedar verdaderamente aislados.