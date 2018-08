PERFILES / ARETHA FRANKLIN

“Respect”, la canción que abría(1967)(su primer disco para Atlantic) es el ejemplo perfecto: le dio la vuelta a una canción sobre un hombre trabajador quejándose a su señora y lo convirtió en la canción definitiva de la reivindicación femenina; una llamada a la independencia, a la emancipación. A encontrar ese espacio personal. Nunca se ha cantado canción más dura de manera más amable. Ese fue parte del mérito de Wexler: la arropó siempre con el mejor repertorio posible. James Brown, Ray Charles, los Rolling Stones, Carole King, y, por supuesto, las propias composiciones de Aretha, que no sólo escribía sino que producía, a pesar de no estar acreditada. Son discos con pegada que no se pueden olvidar. Canciones y canciones y canciones para ponerles un marco.(1967)(1968) (¿el mejor disco de soul de la historia?),(1969), culminado con la grabación en vivo del Fillmore West (, 1971) que daba cuenta de lo mucho que nos perdimos los que no la vimos cantar.