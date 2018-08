El verdadero fin de los libros

Revisando papeles viejos encuentro una columna impresa que Jack Shafer escribió para Slate en 2010, más o menos la misma fecha en que aprareció la novela de Shteyngart, acerca de su relación con los libros. Shafer se define como “ex bibliófilo” debido, dice él, a cierta pérdida de glamour y eficacia por parte del mundo editorial. Las consideraciones de Shafer son interesantes y oportunas a pesar de los ocho años pasados –o precisamente por los ocho años pasados–. Lo que Shafer anticipaba está pasando ahora cerca nuestro, con nosotros. Y no me refiero tanto a la cuestión del fin del papel y el paso al formato digital, sino al concepto mismo de libro, que está sufriendo una transformación, un ocaso.

No solo nos estamos emancipando de los libros, sino también del hábito de sacralizar y respetar el papel. Hay cierta pérdida de autoridad, autoridad que ni siquiera pasó a los libros digitales. Ya nadie dice “lo leí en un libro”. Por suerte la belleza estática de algunos libros los sigue protegiendo, pero no creo que pase mucho tiempo para que en vez de llamarlos “topes de puerta” los llamemos “adornos” y los exhibamos no en bibliotecas, sino en vitrinas, como en los museos. Lo que hoy a muchos les parece imposible –erradicar el libro de nuestra existencia– efectivamente es imposible. Lo que va a pasar es otra cosa: los libros, poco a poco, van a dejar de formar parte de nuestra existencia. Lo que va a volver obsoleto al libro no será la falta de lectura, sino el exceso de lectura. Los libros van a ser sustituidos por la lectura.