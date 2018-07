La calidad silenciada

Las posibilidades de que las obras de calidad se impongan son hoy menores que nunca, en contra de lo que muchos ingenuos creen. Nunca como hoy los gustos han sido formados de forma tan gregaria, nunca las modas han impuesto su tiranía de modo más feroz, nunca el didactismo crítico ha favorecido tanto la exaltación de los artistas que son fácilmente clasificables y la condena al silencio de los excéntricos. Lo pensaba el otro día, mientras presentaba en Barcelona(Fundación Banco Santander), un libro en el que he reunido diversas obras –poemas, cuentos y novelas, artículos periodísticos, etcétera– de Elisabeth Mulder (1904-1987), una magnífica escritora barcelonesa que murió en el olvido y que en el olvido –pese a algún intento tímido de rescate– ha permanecido desde entonces. Hay muchas razones ‘sociológicas’ que explican ese olvido: fue una autora sin adscripción ideológica alguna (no participó de la algarabía republicana, tampoco de las fanfarrias del franquismo, ni recibió con el consabido alborozo la democracia, pero tampoco mostró oposición a ninguno de estos regímenes políticos), no se alistó en las sucesivas modas que en la posguerra sirvieron para encumbrar escritores (novela tremendista, novela social, novela vanguardista, etcétera), no reivindicó su ‘condición de mujer’, ni su ‘catalanidad’, ni ninguno de esos banderines de enganche que ahora tanto se estilan, para mendigar tal o cual cuota. Y así todos se pudieron permitir la perfidia de ignorarla.