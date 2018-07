El plan retorno de Cristina

Alrededor de CFK se ilusionan con que el candidato de esas PASO sería “imbatible”, sobre todo si la situación económica empeorara., “con el que cualquier peronista coincidiría”: 1) No al endeudamiento externo. 2) No a la reforma previsional. 3) No a la reforma laboral. 4) No al tarifazo. 5) Sí a la industrialización. 6) Sí al pleno empleo. 7) Sí a que los servicios públicos sean considerados derechos humanos.