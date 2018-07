El gabinete de presidenciables de Lavagna

El ex ministro le explicó su plan: abrirse al mundo con inteligencia, no retrasar el tipo de cambio y luchar contra la inflación sin enfriar la economía, para así reducir el déficit. No al revés: está convencido de que el enfriamiento puede por sí mismo ser causal de inflación ya que habría empresarios, sostiene, que no tienen más alternativa que aumentar los precios como un intento desesperado por escapar de la crisis.