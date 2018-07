Contra el tiempo: un elogio de la pausa y la quietud

He viajado siempre, y cada vez me gusta menos. El trámite, las horas de espera, las líneas de aduana, el salir, el tráfico. Para cuando llegamos al hotel no tengo ganas más que de meterme a la habitación a esperar a que llegue la hora del show mientras leo un libro o escucho algo de música. Nunca fui una gran viajera, y en todos estos años no me he vuelto más curiosa por conocer lugares nuevos, ni es algo que agregaría a los viajes que ya me toca hacer por la profesión que elegí. Nunca me lo cuestioné: siempre estuve dispuesta a cualquier cosa con tal de subirme a un escenario a tocar mis canciones. No era algo que me molestara, pero con los años se va convirtiendo en lo que menos me interesa sobre todas las otras cosas hago para tocar música.