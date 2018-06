Una dura faena le espera a Macri

De los 18 stand-by o acuerdos con el Fondo Monetario (FMI) el del gobierno de Mauricio Macri ha sido el más veloz en resolverse. Todavía no se preparó la carta de intención, indispensable antes de colocar las firmas del acreedor y del deudor, pero ya salieron ministros a dar la cara y anunciar sus grandes lineamientos. Sorprende la rapidez de todo lo acontecido.

Con el Fondo Monetario no hay besos ni simpatías que pesen: el organismo actúa políticamente por sobre todas las cosas. Al subrayar políticamente es que hay un interés especial en ayudar, en esta circunstancia, a la Argentina. ¿Será por el propósito de evitar cualquier maniobra del populismo en volver al poder? ¿Es para acallar voces y críticas, protestas y quejas multitudinarias?

Dura faena le espera a Macri. El acuerdo con el FMI le brinda apoyo como garantía frente al resto del mundo financiero (se sumarán al préstamo el BID y la Corporación Andina) pero internamente le espera una pesada y abrupta faena. Es así por la fragilidad de una economía que vivió por encima de sus posibilidades. Es un viejo tic defectuoso argentino: pensar que somos un país rico cuando en realidad somos una nación con limitaciones de pobreza pero con la tenencia de activos (naturales) que no se han sabido explotar y no rinden.

Nada nos avala. Antes del acuerdo con el FMI estaba claro que las reservas netas del país están muy achicadas. De u$s 56.149 millones de hacer unos pocos meses hemos descendido a casi u$s 49.000 millones, monto al que hay que restarle encajes por u$s 11.700 millones de dólares y casi u$s 11.000 millones del swap con China. Si se siguen las cuentas las reservas disponibles, netas, bordean los 25.000 millones de dólares. Se han hecho diligencias para agrandar el swap con China, quizás por otros u$s 10.000 millones.