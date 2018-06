“Si el martes no tenemos respuesta, el 14 vamos al paro”

Hugo Moyano volvió a rechazar el 15% de aumento salarial para los camioneros y amenazó con una huelga nacional.





Nacionales - El líder de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, lanzó antes del mediodía una huelga nacional de camioneros para el próximo jueves 14 de junio en rechazo al 15% de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte.

"El martes tenemos al audiencia con Fadeeac, si el martes no tenemos una respuesta que nos permitan trasladar a ustedes y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, sin respuesta concreta al pedido que trasladamos, el jueves (14 de junio) hacemos un paro nacional. No digan que no lo hemos avisado", anunció el jefe de Sichoca durante una asamblea en medio de la Ruta Nacional 3.





Esta iniciativa no tiene vinculación con el paro general que promueve la CGT para el martes 12 o jueves 14 de junio próximos, pero podría coincidir en la fecha. Este jueves el Consejo Directivo de la central obrera dará a conocer cuándo realizará su propia protesta, en sintonía con las CTA y la Corriente Federal de Sergio Palazzo.





Ámbito.com anticipó que el cacique camionero reuniría este miércoles a decenas de sindicalistas en el kilómetro 37,500 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, para encabezar una asamblea. Fuentes gremiales aseguraron a este medio que el paro será similar a los ocurridos en Brasil, que provocaron desabastecimiento y caos de tránsitos durante varios días en el país vecino, en ese caso contra la suba del precio de gasoil. anticipó que el cacique camionero reuniría este miércoles a decenas de sindicalistas en el kilómetro 37,500 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, para encabezar una asamblea. Fuentes gremiales aseguraron a este medio que el paro será similar a los ocurridos en Brasil, que provocaron desabastecimiento y caos de tránsitos durante varios días en el país vecino, en ese caso contra la suba del precio de gasoil.





"No queremos perjudicar a nadie, pero no vamos a aceptar que nos perjudiquen. Esta medida se tomó para hacerles entender la responsabilidad que tiene el sector camionero", dijo Hugo Moyano desde la ruta, y agregó: "Vamos a seguir la lucha hasta lograr el objetivo".





"No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda y que hagan lo que quieran. Que nos sigan presionando con algunos medios de comunicación, con idiotas útiles que nos atacan y critican permanentemente; que traten de atacarnos con los medios de la Justicia y esos inventos para justificar las denuncias que han hecho. Si tomamos los que no has denuncias ni vale la pena mencionarlos", sostuvo.





"El Gobierno presionan también al sector empresarios del transporte de carga para que no den más de una aumento que ellos han determinado. No saben qué hacer, nos mandaron 1.500 gendarmes y 800 policías, ¿Para qué los mandan si somos trabajadores que queremos a paz y el trabajo? Que se vayan tranquilos", lanzó ante el operativo de seguridad montado por el Ministerio de Patricia Bullrich.





"Si creen que con eso nos van a atemorizar están equivocados, señor Presidente. Salimos a pelear en la dictadura, me metieron la falopa, donde jamás se me cruzó por la mente una cosa de esas, y me vienen con esto. Si quieren meterme en cana, acá estoy, si quieren llévenme", expresó, furibundo.





"En la época de la dictadura todos teníamos miedo, pero los camioneros lograron que la dignidad venza al miedo y en nuestra actividad lo que prevalece es la dignidad, por eso no nos van a vulnerar ni a comprar. Jamás nos van a comprar", indicó Moyano en su discurso. "Preferimos perder la vida que entregar algo que le corresponde al trabajador. Esto señores que fueron al Ministerio de Trabajo son los mismos encargados que le pasaron al chupamedia alcahuete (de Luis Majul) los que se dijo ahí, unos audios. Nos presionan y se equivocan, no lo van a conseguir", añadió en un ataque directo al periodista y en referencia a una grabaciones que anticipaban el caos en la jornada de hoy.





Moyano anunció la protesta en medio de un bloqueo de camiones en los prinicipales accesos a la ciudad de Buenos Aires, que demora los ingresos y salidas del centro porteño. Los inconvenientes con el tránsito comenzaron esta madrugada, luego decenas de vehículos pesados arribaron a los alrededores de la Capital Federal y se toparon con algunos propietarios de camiones presuntamente no sindicalizados que casualmente protestan contra los Gobiernos nacional y porteño por el incremento de los costos logísticos. Los denominados "autoconvocados" se quejan del aumentos de los combustibles, en los peajes, el encarecimiento de los permisos para circular por rutas y caminos y otros trámites burocráticos necesarios para operar.





En este marco, Moyano destacó la adhesión de los "autoconvocados" a los reclamos por mejoras salariales. "Son trabajadores con herramienta propia, ellos cortaron los acceso a la Ciudad y nosotros estamos acá. Fíjense hasta qué punto llega la incapacidad, irresponsabilidad y falta de sentido común de un Gobierno que pretende que ante una inflación del 30% se recomponga el salario con 15%. ¿Quién puede creer esta estupidez?", se preguntó ante decenas





Desde temprano, la movilización de los llamados "autoconvocados" se mezcló con los camioneros de Moyano que viajaba rumbo a Ezeiza, donde su jefe dará un encendido discurso contra el techo paritario y reiterará su pedido de 27% de incremento salarial.





Por las protestas, se encontraba colapsada la salida de Dorrego de Avenida Lugones, debido a que manifestantes ostruían la la salida de Sarmiento de esa arteria; en la bajada de la Autopista Illia hacia Aeroparque; en Avenida Huergo y Garay, y en Avenida de los Italianos en Puerto Madero. En tanto, Ministerio de Seguridad de la Nación desplazó fuerzas de seguridad en el cruce de Avenida 9 de Julio y Carlos Pellegrini, donde los "autoconvocados" tenía previsto llegar.





Conciliación





La semana pasada, luego que fracasó la primera reunión paritaria entre Sichoca y Fadeeac, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución donde instó a los gremialista a no realizar medidas de fuerza, ni asambleas o paros sorpresivos. "Dicho conflicto afecta el giro comercial normal de las empresas agrupadas por la Federación y excede el ámbito propio de las mismas, en especial atención a la actividad que las empresas desarrollan para la promoción de la actividad industrial y comercial del país", sostuvo el escrito firmado por Triaca.





"Por consiguiente resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta Autoridad", agregó el documento, y recordó que "existiendo un acuerdo paritario vigente, las medidas de acción directa adoptadas, violatorias del acuerdo mismo, por la entidad sindical individualizada resultan cuando menos ilegítima, máxime que se encuentra en trámite de la negociación paritaria del próximo período paritario 2018/2019".





En un principio se informó que se trataba de una conciliación obligatoria, pero al no haber protestas "oficiales" del sindicato, debidamente informadas, los Moyano se desentendieron de la resolución y continuaron con asambleas por turno en cada rama. Durante dos días, por esa decisión, estuvieron paralizadas las ramas del transporte de naftas, caudales, lácteos, aguas y gaseosas y la recolección de residuos.





Amenazas





Moyano alertó este martes a la Justicia por la aparición de 13 balas calibre 9 milímetros en el edifico del Sanatorio San Justo que pertenece a la obra social del sindicato. Acompañado por su abogado, Daniel Llermanos, el camionero denunció los delitos de "amenazas" e "intimidación pública con explosivos", al tomar conocimiento de que en una de las escaleras del sanatorio ubicado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, "autores desconocidos dejaron un paquete que contenía 13 proyectiles 9mm, munición característica del armamento policial".





Según la denuncia presentada ante la UFI 5 de San Justo, una enfermera de la guardia halló a las 13:15 del domingo pasado las balas envueltas en tres servilletas de papel en un lugar de muy alto tránsito del centro médico, donde se alza la escalera de emergencia. El escrito presentado vincula el hecho con "los reclamos de reivindicación salarial del líder camionero con fines de amedrentamiento". En este sentido, Moyano recordó que "la ministra (de Seguridad, Patrcia) Bullrich para secuestrar una simple fotocopias del sindicato que dirige envió hace pocos días un ejército de 200 uniformados y carros de asalto".





De todos modos, no descartó que la amenaza "haya sido desplegada por personas negativamente influenciadas por declaraciones violentas de funcionarios del Ejecutivo nacional concertadas dolosamente con algunos periodistas como Luis Majul y Alfredo Leuco y la diputada Elisa Carrio".

Informe: Ámbito.com