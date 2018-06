Preparando la fiesta

Aun sin el habitual cotillón, la fiesta está comenzando a prepararse: en un abrir y cerrar de ojos el 2019 asomará con su carga de especulaciones, cábalas, augurios y hasta apuestas que pretenderán develar quién o quiénes serán los que llevarán al triunfo electoral a uno u otra fuerza (de las pocas que van quedando en Salta) hacia la Gobernación, las intendencias, la Legislatura, los concejos deliberantes y el Congreso de la Nación.

Ni las calles bombardeadas dejadas por Isa salvaron a Sáenz de la proliferación de insultos, productos del disgusto ciudadano. Las lluvias, hay que decirlo, no ayudaron demasiado pero dejaron al descubierto que el hombre que venía a solucionar no solo el problema de los baches sino el de las inundaciones, no pudo evitar que las marejadas de las lluvias salteñas invadieran casas y negocios al por mayor (no negocios mayoristas, sino agua a más no poder) aun cuando su alfil Nicolás Kripper subiera a las redes sociales, en un alarde de histrionismo, la basura ciudadana obturando los desagües y convocando a una inexistente conciencia ecológica de los salteños.