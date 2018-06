La política desbordada por la realidad

Huelga decir que a los radicales no les gusta que Macri, María Eugenia Vidal y otros líderes de Pro hayan declarado la guerra contra gastos políticos que a su parecer son excesivos; últimamente no se han difundido datos sobre los costos para el contribuyente de las legislaturas provinciales, lo que puede entenderse ya que no hay motivos para suponer que son inferiores a los de sus equivalentes de comarcas norteamericanas o europeas mucho más ricas. Lo mismo sucede con la Biblioteca del Congreso con sus aproximadamente 1.600 empleados, un plantel que está absurdamente sobredimensionado en comparación con los de otros países con colecciones de libros cien veces mayor.

Para alarma de los asustados por el espectro de un retorno triunfal peronista, aun cuando lo encabece alguien como Urtubey que, de quererlo, podría participar de la mesa chica gubernamental sin cambiar una sola opinión, la imagen de Macri se ha deteriorado mucho en las semanas últimas. La caída puede atribuirse no sólo a la decepción que tantos sienten al darse cuenta de que el país no está por protagonizar el milagro económico vaticinado o, si se prefiere, prometido por los voceros oficiales más entusiastas, sino también a la propensión colectiva, alentada por populistas y también por los macristas mismos, a subestimar la gravedad de la crisis estructural del país. Negarse a concentrarse en dicha realidad desde el vamos fue un gran error estratégico.

A más de dos años y medio de iniciar su gestión, Macri por fin está tratando de convencer a la ciudadanía de que la economía argentina sencillamente no está en condiciones de satisfacer las expectativas de quienes dependen por completo de su desempeño. Es muy poco productiva, nada competitiva y los déficits que se han acumulado son abismales. Por cierto, si el Gobierno – cualquier gobierno – diera lo que piden a quienes están reclamando más dinero para su sector particular, un tsunami hiperinflacionario no tardaría en barrer con buena parte de lo que aún queda en pie. Si bien los fieles a Cristina y los soldados de la izquierda dura sueñan con una convulsión de tal tipo por suponer que, además de hacer menos probable la eventual encarcelación de la señora, mostraría que lo que llaman “el neoliberalismo” no sirve para nada, otros opositores no pueden sino reconocer que no les convendría en absoluto tratar de gobernar un país arruinado.