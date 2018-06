La noche que Macri se salvó de un papelón

"Si el proyecto del aborto es rechazado en Diputados, ¿no será leído como un fracaso del Gobierno?", preguntó atinadamente un ministro en la reunión de gabinete del último martes. Marcos Peña recogió el guante y respondió con lo que de aquí en más será la nueva narrativa del Gobierno: "Más allá de cualquier resultado, nosotros ya ganamos al haber habilitado la discusión".

Más allá de estas incongruencias, haber habilitado una deliberación cajoneada por décadas -sobre todo, por la década K, que se ufana de haber generado una inédita ampliación de derechos- sigue teniendo un inmenso valor político. Macri, a diferencia de Cristina, no se mimetizó con el Estado y le dio luz verde a una iniciativa con que la que él no estaba de acuerdo. No importa si lo hizo por recomendación de Durán Barba para tapar con una cortina de humo las dificultades económicas. Lo importante es que lo hizo. La historia suele juzgar hechos, no intenciones.