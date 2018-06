"El peronismo sabe que no hay más lugar para la locura"

En la cumbre del G7, el presidente Mauricio Macri dijo que

“se ha hecho mucho daño en el último gobierno con

Nacionales - El presidente Mauricio Macri valoró como positivo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y advirtió que, si se reduce el déficit fiscal rápidamente, “vamos a tener que usar menos” de los u$s 50.000 millones.

Para el mandatario hubo "un apoyo único en la historia no sólo de Argentina sino del Fondo", dijo en entrevistas concedidas durante la cumbre del G7 en Canadá y que publican los diarios La Nación y Clarín.

"En el presupuesto público no puede haber más privilegios de gente que no trabaja, que se jubila mucho antes, que cobra por cosas que no existen", puntualizó. "La gente común nos pide que tengamos una sociedad donde domine la cultura del trabajo, la superación personal, que no va más ese que encuentra un atajo, el que se acomoda con un político y se salva. No: se salva el que trabaja más y mejor", subrayó Macri.