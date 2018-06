Aquí no hay héroes

Son historias que, supuestamente, le hacen a una sentirse bien porque tratan, por ejemplo, de una mujer maltratada por su marido que sobrevive a mil adversidades. O que tiene por protagonista a un niño con capacidades diferentes. O a un emigrante bondadoso. O a un perrito abandonado. No es que tenga nada contra ninguno de ellos, al contrario, procuro ayudarlos siempre que me es posible, pero ver una película que los tenga como protagonistas no me hace sentir mejor persona. Al contrario, más bien me ponen de los nervios porque me molesta que manipulen mis emociones.