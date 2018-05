Las visitas del fantasma

En los últimos tiempos Sabato —un agnóstico abierto al misterio de Dios— condescendió a comulgar. Mucho tuvo que ver con eso el ensayista, poeta y sacerdote Hugo Mujica. Ernesto creía que la realidad no cabía en la realidad, y asistía a sus oficios en la parroquia Patrocinio de San José. Lo había conocido veinte años atrás, cuando Mujica asistió a una charla donde Sabato se despachaba contra Dios y contaba cosas espeluznantes sobre los ciegos. Cuando el escritor bajó del escenario, Mujica le dijo: “Mi papá es ciego y yo soy teólogo”. Nació entonces una amistad que continuó a lo largo de dos décadas. “Una vez me vio en televisión riéndome, y me llamó al orden: un intelectual no debe reírse, me dijo, el mundo es un asunto grave”, recuerda Mujica. Coincidieron una vez en Madrid. Estaban charlando en un hotel y de pronto sonó el teléfono en la habitación. Mujica atendió y le pasó el auricular: “No sé quién es. Una mina”. Don Ernesto tomó el tubo y dijo: “No me acuerdo. No, no me acuerdo. No, la verdad es que no me acuerdo”. De repente perdió la paciencia y explotó: “¡Mire, señora, yo no tengo la culpa de que usted no sea inolvidable!”.