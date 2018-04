Este pozo oscuro

El horror por el asesinato de tres estudiantes de cine

en México

Hay un problema que ronda la cabeza y la mano cuando se escribe sobre el asesinato de unos chicos inocentes. Porque hacerlo con pena y rabia no equivale, necesariamente, a hacerlo con inteligencia.

Lo que ha sucedido en Guadalajara con Javier Salomón Aceves Gastelum (de 25 años), Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García (de 20 años, ambos), tres estudiantes de cine secuestrados y muertos por el Cartel Jalisco Nueva Generación, es mucho más y mucho peor que un accidente o un episodio desafortunado. Nos repiten, las autoridades y la prensa, que los muchachos “estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado” porque fueron a hacer una tarea a una casa, propiedad de la tía de una amiga suya, que resultó estar vigilada por unos sicarios del Cartel, ansiosos de dar caza a unos rivales. “Fue una confusión horrible”, dijo el fiscal estatal. Como si ese lugar y momento equivocados no fueran potencialmente, en México, cualquier tiempo y sitio. Como si no hubiéramos visto antes, tantas veces, cómo otros chicos, en Guerrero, en Veracruz, en Tamaulipas, en donde fuera, encontraban destinos igual de terribles a manos de criminales disfrazados de policías o de policías en plan de criminales (imposible, en México, trazar una raya de división tajante entre el poder institucional y el de los delincuentes). Como si no aparecieran cuerpos muertos cada mañana a nuestro alrededor en este país de “levantones”, de feminicidios, de fosas, de zanjas, de cobijas, de “brechas remotas”, de tambos con ácido, en donde muchos mueren pero otros no terminan de estar muertos nunca, ya sea porque no somos capaces de encontrar sus restos, ya porque no reposan jamás, tampoco, los parientes y amigos de alguien que ha desaparecido (porque también es el nuestro un país de madres, padres y hermanos que cavan y peregrinan en busca de los suyos, mientras que desde el poder les dejan caer mofas y amenazas).