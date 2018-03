SCIOLI VA A INDAGATORIA EL 3 DE MAYO

Judiciales - La Justicia procesó este viernes al diputado nacional Daniel Scioli por "negociaciones incompatibles" con la función pública cuando era gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Por lo pronto, el fiscal Álvaro Garganta solicitó su declaración indagatoria en una causa en la que está acusado de favorecer a una empresa en la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA), centros de salud de primera atención que fueron construidas durante su gestión como mandatario provincial.

El otrora candidato a presidente kirchnerista deberá comparecer el próximo 3 de mayo en la investigación que se sigue adelante por la construcción de nueve UPA por las que el gobierno bonaerense pagó $ 189 millones.

Garganta indagará también en mayo al empresario Ricardo Estanislao Miller, acusado de partícípe necesario de la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; y a los ex funcionarios bonaerenses, Gerardo Pérez (ex Subsecretario Administrativo del Ministerio de Salud Bonaerense), Ana Beatriz Priolo (ex Directora General de Administración) y Matías Alcalde (ex Director de Contabilidad), acusados de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.