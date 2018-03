La muerte de un genocida

“Muchos se pondrán felices si me muero”, dijo Menéndez en una entrevista. Se equivocó. No lo perdonamos y no lo lloramos, pero tampoco estamos felices. No festejamos la muerte, no somos ellos. Se fue en silencio cobarde, sin decir dónde escondió los restos de nuestros seres queridos. Pero sus familiares pudieron enterrarlo porque murió en una Argentina distinta a la que él atemorizó, murió en un país más justo, que entre otras cosas era lo que querían nuestros padres.