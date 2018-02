Las miserias de Moyano y Zaffaroni: un combo riesgoso para Macri

Los jueces hablan por sus sentencias. Es la regla que, se recomienda, deben seguir los magistrados en todo el mundo. Por lo demás, prima en casi todos los Justice de la tierra (estén aún o no en el cargo) la mesura a la hora de dar su opinión o inclusive el silencio absoluto.

Todo ese honor es en un justo ejercicio de lo que institucionalmente representan: las Cortes Supremas son el límite último de la legalidad y la estabilidad del Estado. De ahí su rol político junto al Judicial, pero que nunca habilita a zambullirse en el lodo en que el resto de la política normalmente se desenvuelve. Incluso aquí, mientras las cabezas de las instancias menores hacen gala de una verborragia evidente, los ministros de la Corte, incluso los retirados, hablan y se desenvuelven con modales vaticanos hasta cuando hacen política. En este caso debe sumarse que Zaffaroni no solo es un exjuez de la Suprema Corte de la Nación Argentina, sino que sigue siendo integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo al que ayer dijo que no renunciará.

Por eso choca Eugenio Zaffaroni cuando pide (en este fin de semana lo hizo casi sin disimulo) que se adelante una salida de Mauricio Macri del poder para intentar así, siempre según su particular visión de la vida, morigerar los efectos que la emisión de deuda tendrá sobre el futuro de la economía. Lo dijo directamente: "Si se van antes, vamos a tener menos deuda, vamos a podemos resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos lleva a una catástrofe social". Se conocían sus habilidades, se las comparta o no, en materia penal; pero acá esta opinando sobre algo que se supone no conoce, como es la economía. Debería haber sospecha entonces sobre que una vieja amiga (que tampoco sabe nada de economía aunque ella se haya convencido de lo contrario) le sigue pasando letra como en otros tiempos.

Este es el mismo Zaffaroni que razonó en fallos sobre la imposibilidad de considerar como agravante el uso de un cuchillo en un asalto porque no debe reconocérsela un arma, a diferencia de una pistola; o el que elaboró la doctrina que dice que no debe considerarse violación al sexo oral cuando se obliga a practicarlo a una menor de 7 años con la luz apagada, simplemente porque esa niña no podía diferenciar si se trataba del dedo o el miembro del agresor. Este Zaffaroni va más allá de esas barbaridades legales (no lo dice un periodista sino que buena parte de los fiscales del país que no lo siguen opinan en ese sentido) sino que ahora pone en duda la funcionalidad misma de la democracia y todo sin ponerse colorado.