Abren competencia para comprar el quebrado Ingenio La Esperanza

Jujuy (por Manuel Parera) - A pesar de que aseguran que el compromiso de venta firmado en noviembre del año pasado con el grupo colombiano Omega Energy todavía se mantiene en pie, el Gobierno de Jujuy confirmó que pedirá al juez que atiende en la causa de quiebra del Ingenio La Esperanza que habilite un llamado a licitación o compulsa de precios con la intención de permitir la competencia entre los distintos interesados.

El gobernador provincial, Gerardo Morales, afirmó el miércoles que el grupo Omega mantiene la oferta que presentó a fines del año pasado, pero que, como se vencieron ciertos plazos de presentación de documentación y se sumaron varios interesados, se tomó la decisión de abrir una compulsa de precios o un llamado a licitación formal. El tema es espinoso porque se trata de la fuente de trabajo de 600 trabajadores, en un contexto en que la industria azucarera viene siendo golpeada fuertemente con la pérdida de empleos, como lo sucedido con el ingenio San Isidro, en Salta, que anunció su cierre tras presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo que dejó a 730 empleados sin trabajo. Se trataba del ingenio azucarero más antiguo del país.

A fines del año pasado, la provincia había anunciado un acuerdo con el grupo colombiano Omega Energy International para la venta del Ingenio ubicado en la localidad de San Pedro. Según aclararon, se trataba de una carta de intención (un compromiso de venta) que se firmó y que "no se cayó", aunque ahora deberá participar de la oferta junto a los demás interesados. En ese momento se estimó que la operación sería por alrededor de u$s 85 millones de contado (o u$s 100 millones a cinco años), y un convenio de inversión por alrededor de u$s 350 millones para los próximos años.