Medio toro y cien pesitos

La desmesurada condena a su estúpida reacción de nuevo rico tiene la desmesura propia de la grieta argentina .

“Deberían pedirle la renuncia; si este hombre tiene dignidad debería renunciar ya”, decía el tuit del belicoso Eduardo Feinmann, reflejando la opinión de muchos ciudadanos espantados con una situación tan miserable, tan poco ética, que daba vergüenza ajena.

Algunos recurrieron al make-up y lo llamaron “bono de gratificación o reconocimiento”, por los cinco años en los que Luis Miguel Etchevehere fue presidente de la Sociedad Rural Argentina. Otros, lesionados en su honor patricio, juran que es un “bono compensatorio” para cubrir los tres meses que el Estado tarda en pagar el primer salario, lapso en el cual el ministro de Agroindustria no cobró nada. Qué angustia.

El grupo familiar, además, posee acciones de El Diario de Paraná, hoy controlado por NEA Creativo, de Ramiro Nieto, un medio que no logra pagar con regularidad a su personal. Pero arrojar más sal en esta herida sería mezclar la hacienda. No es nuestra intención hacer un asado del Aberdeen Angus caído.

“El enojo en una discusión en la que no tenía razón me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, se desmintió. El hiperkinético Samp debería anoticiarse de la existencia de un autómata sin filtro que vive en nosotros y, hace un siglo, un tal Sigmund llamó “inconsciente”.“Una persona no es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano”, agregó. Yo le creo. Pero igual le aconsejo verlo en terapia: tiene mucho que trabajar ahí.

Fue interesante lo que logró con Chile, irregular en el Sevilla mientras negociaba con la AFA, y con Argentina vivió siempre colgado de un pincel. No me gusta su estilo electroshock para dirigir, ni sus tatuajes, ni el rock chabón. Ni siquiera me gusta el Indio Solari. Es, dicen, simpatizante de Cristina Kirchner. Me parece muy bien. ¿Por qué no? Eso no es raro., en un contexto especial como‒la boda de su hija, en su ciudad natal,