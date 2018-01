Corea-Argentina: el costo de la grieta

Corea del Norte y del Sur viven al borde de una guerra desde la que libraron en 1953 y casi termina en Tercera Guerra Mundial. Entre ambas construyeron la grieta más extensa que hizo el hombre: mide 238 kilómetros de largo por 4 de ancho. Se la conoce como Paralelo 38, y separó por siempre a los coreanos.

Sin embargo, cuando visité la Norcorea de Kim Il-sung me sorprendió que allí se hablara de los surcoreanos como sus hermanos y que lloraran recordando historias de desarraigo. Lo hacían pese a una propaganda bélica constante en contra de su vecino.

El dilema es de difícil solución porque los medios necesitan, como los políticos, que sus audiencias crezcan. ¿Se debe alimentar la grieta con miradas unidireccionales para tener éxito? ¿Es posible una prensa independiente de cualquier sector, con la esperanza de cosechar audiencias no agrietadas y al mismo tiempo suavizar el enfrentamiento social? ¿Cuántos se sienten subestimados al ver que la realidad no es solo como la cuentan los periodistas de Corea del Norte o los del Sur?

. El reciente estudio de Latinobarómetro señala que solo el 20% de los argentinos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. El “no pongo las manos en el fuego por nadie” es una frase socialmente aceptada. Cristina Kirchner lo dijo hace tres meses para referirse a sus ex funcionarios, agregando que solo las ponía por ella y sus hijos. (Qué quebrados estaremos que el mensaje que baja una ex presidenta, electa dos veces y con un importante nivel de representación, es que no confía profundamente en nadie).

Una sociedad desconfiada del otro es una sociedad que no transmite confianza al otro. El “otro” es el que teme abrir un taller, contratar personas, tomar un crédito o asociarse con un vecino. El “otro” es el inversor que duda de traer su dinero a una sociedad dividida, con dirigentes que atizan el fuego, ex presidentes que no se muestran juntos y jueces volátiles. Miguel Bein lo dice así: “La inversión depende mucho de la política; si el país sigue con esta grieta va a ser muy difícil. Si no conseguimos consenso, a la economía le va a costar mucho crecer aceleradamente”.