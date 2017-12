Una nueva alianza antisistema se presenta en sociedad

En una reunión de camaradería donde evocábamos las viejas peripecias románticas de León Trotsky, un afable dirigente de esa logia extrema supo responderme alguna vez con una verdad seca e irónica. Mi pregunta era zumbona, puesto que un régimen trotskista es aquí tan improbable como la conversión completa del pueblo argentino al hare krishna. "¿Qué harías conmigo si fueras Presidente?", inquirí. Él contestó con caballerosa sinceridad: "Te daría seis meses para alinearte; luego te encarcelaría o directamente te mandaría fusilar, según las circunstancias revolucionarias del momento".

La réplica no llegó a dolerme, dado su carácter hipotético, pero la tengo siempre presente cuando veo a muchos alegres simpatizantes de la revolución, que a su vez se permiten el lujo de ser políticamente correctos y escandalizarse por injusticias burguesas como cualquier mínima censura, el machismo cultural o la libertad de conciencia, sin advertir la contradicción de apoyar una dictadura del proletariado que no dudaría un segundo en instaurar un Estado policial, ni en aplicar la muerte o la prisión a disidentes, la uniformidad de pensamiento y otras tragedias humanas que cualquier lector de la historia universal conoce de sobra.

La violencia tolerada y poco repudiada que vimos durante estos días no es aislada ni producto de alucinógenos, sino consustancial con una epopeya rupturista y semirrevolucionaria que tiene coartada intelectual y que flota en el ambiente. Quebrado el contrato del Nunca Más (Gargarella dixit), justificada la acción directa ("a la violencia de arriba se responde con la violencia de abajo"), satanizado el capitalismo (que los argentinos nunca pudimos instrumentar), relativizada la corrupción y la justicia ("a nosotros solamente nos juzga el pueblo"), despreciados los moderados y centristas (cómplices burgueses, tibios, gorilas y cipayos) y cuestionadas la democracia y la Constitución (a las que descalifican por "liberales"), la confederación de la nueva izquierda argentina trabaja el fermento. Eso no les quita, por cierto, legitimidad a los cacerolazos de la clase media pacífica, que genuinamente está disgustada, y no sin razón. Pero la película completa, que dio la vuelta al mundo y nos mantuvo insomnes, va mucho más allá de esa reforma; revela un nuevo escenario abierto. También llama a la reflexión sobre la gobernabilidad de un gobierno no peronista. "Le mintieron al Presidente en la cara", se asombraban el fin de semana algunos radicales: aludían esta vez a la actitud de ciertos gobernadores del justicialismo. ¿Puede sobrevivir un vegano en un país caníbal? Este enigma es hondo y espinoso: el reglamento peronista está hecho para el látigo y la chequera. ¿Se puede gestionar esta nación carnívora y mafiosa sólo con chequera, café y cortesía? ¿El republicanismo puede gobernar castas populistas sin hablar su mismo lenguaje? Muchos caciques asocian la fortaleza presidencial con la capacidad de generar temor y represalias. Lo curioso es que si Macri cayera en esa tentación, lo criticaríamos con dureza por traicionar los buenos modos de la República y por devorarse al antropófago. Y si para robustecer su autoridad resolviera gobernar sólo para las encuestas, entonces lo acusaríamos de demagogo y de "kirchnerista de buenos modales". Al menos podemos hacernos, por ahora, estas preguntas en voz alta sin que nadie nos dé seis meses para alinearnos, o para enfrentar la celda y el pelotón de fusilamiento. Feliz Navidad.