Macri pone a prueba la inmunidad poselectoral

La Argentina no crea liderazgos: se emborracha con ellos. La borrachera del enamoramiento suele durar unos años; a veces, meses. Es esa etapa angelada en la cual al líder se le perdona todo. O casi todo. El Macri poselectoral transita por un período de gracia en el que ni la tragedia del ARA San Juan ni el conflicto mapuche -que ya lleva dos muertes- parecen haberlo rozado.

¿No interpela esa muerte al Gobierno? No. Quienes miden el pulso de la opinión pública enumeran una serie de razones: Macri viene de ganar dos elecciones y salió fortalecido de ese proceso. Su núcleo duro aumentó y el del kirchnerismo, que agitó la grieta mapuche, decreció. La consultora Management & Fit detectó que el macrismo intenso se extendió al 32% (antes era del 28%), mientras que el circulo de fanáticos K se redujo al 24%. Pero hay más. Por fuera de esas minorías intensas, al menos la mitad de los argentinos creen que el Gobierno se está ocupando de resolver los problemas reales. Problema real, para ese universo, es la necesidad de restaurar el orden público. Aún no hay mediciones sobre el conflicto mapuche -que no conmueve a grandes mayorías-; existe el antecedente del caso Maldonado, que no movió significativamente el amperímetro en términos de imagen presidencial. ¿Por qué lo haría, entonces, en este caso?