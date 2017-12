LEVANTAN SESIÓN EN DIPUTADOS

Nacionales - En un marco signado por la confusión, a raíz de los serios incidentes registrados fuera del Palacio Legislativo, la Cámara baja no pudo debatir el proyecto rechazado en medio de serios incidentes dentro y fuera del recinto legislativo.

“Se impuso la cordura”, sostuvo triunfante el diputado Agustín Rossi en una improvisada conferencia de prensa que dio en Pasos Perdidos cuando ya se había levantado la sesión de la Cámara de Diputados. Fue a las 15.10 cuando el oficialismo aceptó el levantamiento de la sesión, que en un principio había sido dada por iniciada por el presidente del cuerpo a las 14.35.

En ese clima de tensión la sesión se interrumpió, y tras quince minutos el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, pidió al presidente de la Cámara baja que llamara a los diputados a ubicarse en las bancas. “El que no se quiere sentar tiene la libertad de no hacerlo”. Luego acusó a la oposición de “intentar romper la sesión”.

Finalmente habló Graciela Camaño, para advertir que “hace 59 minutos tenía que empezar esta sesión, evidentemente no tienen número, y no lo busque en el reglamento, no lo tiene porque mayoritariamente los representantes del pueblo, más allá de los aprietes que se han hecho estos días a intendentes, gobernadores, dirigentes sindicales, y lo que hemos visto que ocurrió en la calle, no tenemos la disposición mayoritaria en esta casa de que este proyecto salga, porque creemos que perjudica a los jubilados”.