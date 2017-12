¡Felicidades!

Los sueños y los caminos se asemejan. Hay que sentirlos, imaginarlos y trazarlos de la misma manera. Casi como en el vuelo de un cóndor para mirarlos desde arriba. O para caminar en ellos como en tierra sedienta. Andándolos o elevándonos.

Tener o no tener esos sueños y caminos puede erguirnos en nuestra estatura o tumbarnos en el lecho de lo irremediable. Y entonces, el horizonte de la libertad ya no será un anhelo. Simplemente, no será. No seremos. No habrá modo (no podrá haberlo) de mirar la traza del sueño o del camino. La rosa de los vientos será tempestad del alma y no rumbo.