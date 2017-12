El toma y daca permanente: la marca que tendrá el nuevo Congreso de Macri

En los papeles es un poder independiente. Pero lo cierto es que en el día a día, el Congreso nacional suele tener la impronta política de cada gobierno de turno. Con el kirchnerismo se clausuró el debate en el recinto. Se llegó a mencionarlo como "la escribanía de la Casa Rosada", porque con mayoría en ambas cámaras, el oficialismo sólo ratificaba las iniciativas que enviaba el Poder Ejecutivo sin tocar una coma.

Durante el gobierno de Carlos Menem, no había escrúpulos. Si necesitaban un voto más, sentaban a un asesor de un diputado en una banca y listo, tal como sucedió cuando Armando Vidal, histórico periodista parlamentario, descubrió la treta en marzo de 1992 y reveló el episodio del "diputrucho".

¿Cómo será el 2018 con el nuevo Congreso? Algo es claro: esa gimnasia negociadora del oficialismo se mantendrá como una letanía interminable en los próximos dos años, dado que el triunfo en las elecciones del 22 de octubre no alcanzó para convertir a Cambiemos en una fuerza con mayoría propia, capaz de sancionar leyes sin necesidad de contar con el aval de la oposición. Cuando el próximo lunes se renueven la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado, el interbloque oficialista seguirá siendo la primera minoría en Diputados y la segunda fuerza en la Cámara alta (peleaba al cierre de esta edición por pasar al frente con la suma de aliados provinciales), aunque estará mejor parado para negociar frente a un peronismo que seguirá desunido, diseminado entre el kirchnerismo, el peronismo no K, y lo que quede del massismo. Si bien los realineamientos están a la orden del día, por ahora Cambiemos pasará de sus 87 diputados actuales a contar con 108, y quedará así a 21 legisladores para lograr el quórum de 129 presentes en el recinto, necesarios para iniciar una sesión y tener mayoría simple a la hora de votar los proyectos. Seguirá funcionando como interbloque porque la intención del macrismo de fusionarlo en una sola bancada es rechazada por la UCR en pos de mantener su individualidad partidaria. También quedó en el camino la posibilidad de sumar al flamante afiliado radical Martín Lousteau y a su correligionaria Carla Carrizo ante el pataleo de Elisa Carrió, quien tampoco aceptó el acuerdo en la Ciudad entre el promotor del economista, Enrique Coti Nosiglia, con el operador del PRO Daniel Angelici.

"En el corto plazo, la división del peronismo es una ventaja para el Gobierno. Pero no hay que descartar que PJ y kirchnerismo voten juntos algunos proyectos, como ya sucedió en 2016 y 2017", advierte Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Ese escenario podría darse con la sanción de la reforma laboral que propone el Gobierno, rechazada por el cristinismo y un sector del peronismo que no responde a los gobernadores.

Con varias causas y procesamientos por corrupción en su haber -a lo que se sumó ayer el pedido de desafuero para poder darle prisión preventiva del juez Claudio Bonadío-, la ex presidenta llegaría al Senado para liderar la bancada Unión Ciudadana de ocho miembros. Son varios quienes creen que llegaría debilitada y obligada a negociar, dado que el bloque peronista junto con el oficialista tienen el número para proceder a quitarle sus fueros parlamentarios. Está claro que más allá de los vericuetos técnicos, el desafuero de una ex Presidenta que obtuvo más de tres millones de votos en la última elección a senadora, es una cuestión política. El Gobierno no estaría dispuesto, por ahora, a complicar la negociación con el peronismo ante las reformas que deben aprobarse durante las sesiones extraordinarias. Sería colocar a Pichetto en un lugar incómodo, de presión extrema. Es probable entonces que el pedido de Bonadio no se trate hasta marzo del año próximo. O no se trate nunca si se decide atender a la jurisprudencia del Senado que sostiene que se procederá a quitarle la inmunidad de arresto a uno de sus miembros sólo si existe una condena con sentencia firme. Que lo diga sino el senador Menem, quien en 2013 -dieciocho años después de cometido el delito- recibió una condena de siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia ocurrido en su gobierno, y aún espera la sentencia firme de la Corte Suprema sentado en su banca.