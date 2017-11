Ese prejuicio bienpensante que nos hundió

A las siete y media de la mañana el sonarista pronunció dos palabras frías, y dejó a todos helados: "Rumor hidrofónico". Provenía del noreste, y todavía pasaron unos minutos hasta que lograron descartar por completo que se tratara de una ballena o de un simple cardumen de krill. El comandante ordenó que despertaran a toda la tripulación y la colocaran en sus puestos de combate.

El ARA San Luis navegaba cerca de la isla Soledad bajo una orden cifrada: "Todo contacto es enemigo". Cuando los oficiales se sentaron alrededor de una mesa minúscula para analizar la situación les temblaban las piernas; el blanco venía hacia ellos a gran velocidad, había que preparar los tubos y encontrar la mejor posición de tiro.

Este episodio figura en los libros de historia naval de las naciones desarrolladas como una de las diez más interesantes batallas submarinas del siglo XX. Aquí sus héroes, sin embargo, no sólo fueron olvidados; experimentaron a partir de entonces el estigma social y la más cruel decadencia. Cualquiera de ellos, por más inocente y profesional que fuera, era simbólicamente un remedo de Massera o de Galtieri. Mucho tuvo que ver la mala conciencia de un amplio sector de esta sociedad que apoyó a la izquierda peronista y luego miró para otro lado cuando la masacraban, que celebró la dictadura y la demencial guerra del Atlántico Sur, y más tarde viró y practicó la fe de los conversos, haciendo pagar a justos por pecadores y sin ser capaz de distinguir a los militares democráticos y leales de los genocidas. Ese pacifismo de bar La Paz, ese buenismo facilongo, esa indiferencia suicida y tan argenta, le dieron callado sostén a una dirigencia política analfabeta y sobregirada que llenó de negociados y ñoquis el Estado y demolió el presupuesto de las Fuerzas Armadas buscando equilibrar el déficit fiscal. A los profesionales, en poco tiempo, ya no les alcanzaba ni para comer. Pronto dejaron de servirles un almuerzo en la base o en el cuartel, y para no gastar un centavo de más, les informaron a los suboficiales que podían tomar un segundo trabajo por la tarde. Hasta que el segundo trabajo fue la Marina. O el Ejército. Quince mil militares viven hoy bajo la línea de la pobreza. "El hombre ama a Dios y al soldado sólo ante el peligro -dice el refrán-. Cuando este ha pasado, Dios es olvidado y el soldado, despreciado". Aquellos submarinistas legendarios que deberían estar en los textos escolares se entrenaban con un promedio de 1500 horas de inmersión y con unas diez navegaciones largas, en las que aprendían a convivir con las averías y a desarrollar un instinto de supervivencia. Los nuevos practican con 300 horas de inmersión y en navegaciones cortas. No hay dinero, y todo se degrada: los materiales, las experiencias, los conocimientos, la cultura del detalle. Los aviones no vuelan por falta de mantenimiento o de combustible, o se caen y producen tragedias; los barcos no están operativos, los instrumentales no funcionan, los estándares son bajísimos, las armas resultan obsoletas, los errores humanos se incrementan. La sal no sala y el azúcar no endulza. A propósito de la desaparición del ARA San Juan, varios periodistas se escandalizan estos días frente a inoperancias o gestos rústicos de la Marina como si se tratara de la Armada Francesa. Porque en eso nos convertimos los argentinos: en airadas señoras gordas que convalidamos silenciosamente el desmantelamiento y el prejuicio, y que ahora despertamos a la indignación y a la sorpresa. Tan humanos, tan progresistas.