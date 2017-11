Caetano contra la censura

Por Carol Pires

Pero aunque parezca una quijotada romántica, es irónico que sea Caetano, a los 75 años, uno de los pocos que quiere organizar el movimiento de oposición al gobierno. Los jóvenes de izquierda se han mostrado indiferentes frente a estos grupos que actúan como ariete de la derecha retrógrada. Pero si no se unen al combate en contra el retroceso social, no tendrán la menor posibilidad de ganar esa guerra. Los signos empiezan a aparecer por todos lados.

El caso fue el centro de un furioso debate en las redes y en los diarios. Pero eso no fue suficiente. La cólera moralista también se volcó contra el Museo de Arte Moderno de São Paulo, donde una niña acompañada por su madre le tocó el pie a un artista desnudo que hacía un performance. En Jundiaí, a una hora de la capital paulista, un juez prohibió la exhibición de la obra “El evangelio según Jesús, reina de los cielos”, alegando que un travesti no podría interpretar al personaje de Jesucristo.