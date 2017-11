Animales en vez de próceres

Hay una extendida opinión entre nosotros de echar la culpa de todos nuestros males a la política y a los políticos. Eso lo entendió bien Macri y tomó la decisión de gobernar y mostrarse como algo superador de la política. Y sin duda la estrategia le dio resultado. Una muestra del proceso de despolitización es la sustitución de políticos por animales en los nuevos billetes, decisión comprensible por la voluntad de dar a conocer nuestra rica naturaleza.

¿Es positivo eliminar la política y a los políticos del cuerpo social como si tratase de una cirugía reparadora? ¿Ninguna responsabilidad les cabe a empresarios, periodistas, religiosos, etc.? ¿Acaso no se trata de distinguir la buena de la mala política, de aislar, juzgar y condenar a quienes hacen de la política un escenario de sus propias ineficiencias y codicias en desmedro del bienestar de sus compatriotas?

Lo interesante de los billetes tradicionales es que era posible tener en un mismo bolsillo a Sarmiento y a Rosas, enconados adversarios en vida. Aunque no perdieron la oportunidad de expresar su recíproca admiración cuando las circunstancias lo permitieron. "El libro del loco Sarmiento es de lo mejor que se ha escrito contra mí: así es como se ataca, señor; así es como se ataca; ya verá usted cómo nadie me defiende tan bien, señor", pone en boca del Restaurador su biógrafo contemporáneo, Antonio Saldías. En cuanto a Sarmiento, le confiesa al mismo Saldías: "Jovencito, no tome como oro de buena ley todo lo que he escrito contra Rosas. Era nuestro enemigo político".