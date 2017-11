Ahora, todos los focos apuntan a Cristina Kirchner

Dos causas judiciales la ponen al borde del juicio oral: una por corrupción con la obra pública y la otra por ordenar operaciones con el dólar en el mercado de futuro a sabiendas que provocaba una pérdida económica al Estado.

Este caso ya fue elevado a juicio por el juez Claudio Bonadio. Sin embargo en el juicio oral la ex presidenta lleva las de ganar.

Este tribunal tiene otro antecedente ligado al poder: decidieron la absolución de los acusados por el megacanje con el argumento de que se trataba de una decisión política no judiciable, una de las razones que invoca la ex presidenta en su defensa.

No se trata de un delito de corrupción. No se la juzga por quedarse con plata del Estado, sino por provocar un perjuicio económico a las arcas públicas con una decisión de política económica. Se la juzgará por fraude, y para que exista, debe haber dolo, es decir, intención de provocarlo. Éste es uno de los desafíos que enfrentará la acusación del fiscal Velasco: probar que existió la intención de perjudicar las arcas públicas.

La causa significará el regreso de Esteban Righi a Comodoro Py 2002. El ex procurador general de la Nación, que se fue del Gobierno cuando Boudou lo acusó y se quejó en una conferencia de prensa de que no lo protegieron, aceptó el cargo de abogado de Vanoli en esta causa.

Todas se enhebran como las cuentas de un collar con el expediente en el que Báez está procesado por recibir las obras públicas y la ex presidenta por otorgárselas. Comparte esa condición junto con Julio de Vido y José López. Los tres están presos, Cristina no.

Cristina Kirchner será indagada el jueves y la semana próxima, el 13 y el 14 de diciembre sus hijos Máximo y Florencia. Y a pesar de que mira con preocupación lo que viene ocurriendo con sus ex funcionarios, la ex presidenta no irá presa. La jurisprudencia que estableció la Cámara Federal indica que los acusados de corrupción deben ir presos cuando cualquier ex funcionario con poder puede de manera objetiva influir en la investigación que se lleva adelante, cuanto más alto es el cargo que tuvo y el poder actual que ostenta. Cristina Kirchner fue presidenta dos veces y acaba de ser electa senadora nacional. Pesa sobre ella este mismo criterio, pero a su vez es necesario probar un hecho positivo, explícito, actual, de influencia sobre el futuro del proceso que enfrenta el acusado. Está abierto el camino para aplicar la jurisprudencia Irurzun, pero debe contemplarse en cada caso.