Más de dos vibradores es delito en Arizona

Parece ser que la difusión de los cigarrillos en Europa se debió a la guerra de Crimea. Los soldados aliados encontraron unos raros cilindros de algodón en el campo de batalla y cuando averiguaron qué eran descubrieron los cigarrillos. El cigarrillo resultó ser un formato muy práctico y portátil, así que fue rápidamente adoptado. La cosa disgustó enormemente a Napoleón III, quien dispuso la prohibición de que se fumara en las calles de París. Lo sorprendente es que ese decreto aún rige, aunque ya nadie lo respete.

El uso y las costumbres desplazaron, como suelen hacerlo, al decreto. Hay muchos casos similares, en los que nadie se toma siquiera el trabajo de anular un decreto, porque de hecho fue anulado por quienes no lo respetan. Olivia Locher es una fotógrafa estadounidense nacida en 1990 que realizó un libro donde da cuenta de una cantidad de leyes (cincuenta, para ser exactos, una por cada estado) ridículas, fuera de norma, absurdas e incluso cómicas (no todas, a decir verdad, por ahí se coló alguna muy moderna y apropiada para los tiempos que corren).

El libro de Locher se titula I Fought the Law (algo así como Yo luché contra la ley), y lo que hace es ilustrar, a su modo, una ley tonta. Por ejemplo: en Idaho es ilegal estar desnudos al aire libre, incluso en las propiedades privadas, o en Nevada es ilegal clavar una bandera de los Estados Unidos en un jabón, o en Arizona no se pueden tener más de dos vibradores en casa. La ley reciente a la que me refería más arriba es la que estipula que en Massachusetts no se puede fotografiar a las mujeres poniendo el celular debajo de las polleras (algo bastante sensato, que será necesario trasladar a todos esos sitios donde una costumbre tan desvergonzada se ponga de moda). Las fotos las sacó con la ayuda de amigos y familiares que hicieron de modelos entre 2013 y 2017.