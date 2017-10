El regreso del nacionalismo

Por un extremo están los partidarios a ultranza de la globalización, cosmopolitas que sueñan con un mundo sin fronteras en que todos convivirían en un clima un tanto empalagoso de respeto mutuo sin preocuparse en absoluto por las diferencias culturales. Por el otro extremo se encuentran aquellos nacionalistas combativos que quieren que por lo menos su propio terruño sea soberano y lo más libre posible de siniestros efluvios foráneos.

Se trata de exageraciones caricaturescas, claro está, ya que escasean los plenamente comprometidos con una de las alternativas así resumidas, pero el conflicto entre ellas está detrás de buena parte de lo que está sucediendo en el tablero mundial.

De todos modos, justo cuando los eurócratas y sus aliados progresistas en otras latitudes cantaban victoria en la campaña cultural que desde fines de la Segunda Guerra Mundial están librando contra el nacionalismo que, según ellos, estuvo en la raíz de las catástrofes más sanguinarias del siglo pasado, el monstruo que creía bien muerto resucitó. Pudo recobrar vida porque, mal que les pese a quienes lo tratan como un anacronismo infame, el estado nacional es la única modalidad sociopolítica que, además de ser compatible con la democracia, cierto pluralismo y un grado importante de libertad personal, ofrece a casi todos la sensación de pertenencia que necesitan. No es un detalle menor: el malestar, para no decir angustia, que tantos sienten en un mundo que les parece más ajeno por momentos es una consecuencia previsible del derrumbe de las comunidades en que se criaron.

Siempre y cuando el poder no se vea concentrado en las manos de xenófobos de instintos totalitarios que exigen uniformidad, el “estado nación” ha resultado ser lo bastante flexible como para brindar a cada uno un espacio en que buscar su propio destino. Puede que no sea perfecto, pero es claramente mejor que los demás esquemas, por lo común imperialistas, que a través de los milenios se han probado. No es una casualidad que hoy en día el mundo entero se ve dividido entre estados nacionales, si bien algunos son en verdad imperios porque incluyen a pueblos que no sienten lealtad hacia las autoridades centrales.