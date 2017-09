POR QUÉ ESCRIBIR

Escribo contra la corriente, porque escribir significa creer todavía en algo, porque si no lo hiciera

Escribir puede ser más difícil que vivir. Esa dialéctica especular: el arte imita a la vida, la naturaleza imita al arte, refleja ese misterio: una relación difícil. Un amor imposible. Dos términos demasiado grandes, no hay ecuación que pueda resolverse así, todo es y no es a la vez. Nada es lo que parece.

Escribo contra la corriente, porque escribir significa creer todavía en algo, porque si no lo hiciera la pulsión de muerte me arrastraría, me pasaría por arriba, me borraría del mapa. Escribo para no arrepentirme de no hacer, para interpelarme, para sacarme la máscara y dar la cara por mí, para prolongar la función más allá de los bostezos del público postergando indefinidamente el acto final. Para sospechar que pasado un tiempo vos estarás leyendo y tomando posición o teniendo una opinión acerca de este texto; llegado a este punto pensarás: otra vez el recurso de interpelar al lector, pero aún así no podrás dejar de leer, porque si lo hicieras el texto moriría y esta relación autor-lector dejaría de existir instantáneamente. Escribo como quien construye una máquina inefable, un mecanismo preciso cuya función no se conoce todavía y puede que no tenga ningún provecho. Escribo sabiendo que será inútil pero lo haré de todos modos, añorando la alegría de los que saben o creen que todo es un sueño, que nada merece ser tomado en serio, que el tiempo no existe. Escribo porque es un acto físico y para mí es igual que dibujar. Un trayecto, un itinerario, un paisaje, casi un retrato. Porque creo que la palabra tiene poder, materializa y concreta, puede sanar, revelar, ser transformadora. Escribir es hablar en silencio. Es económico, mínimo, verdadero. Implica no estar solo. Escribo porque todavía soy capaz de amar.